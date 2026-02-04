Bắt quả tang 2 tàu "cát tặc" đang khai thác trên sông Lam

Thực hiện Kế hoạch về mở cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên đường thủy, Thủy đoàn 1 hiện đã tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy trọng điểm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép

Cụ thể, khoảng 1h sáng 4/2, tổ công tác của Thủy đoàn I phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Lam, đoạn giáp ranh xã Đại Đồng và xã Thanh Chi (Nghệ An) đã phát hiện tàu hút cát gắn số đăng ký NB-6892 do Trần Văn Tr. (SN 1976) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh sát xác định trên phương tiện có ba người gồm Trần Văn Tr.; Nguyễn Đức C. (SN 1994) và Ngô Văn T. (SN 1998) cùng khoảng 80m3 cát trong khoang. Toàn bộ thuyền viên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ có liên quan.

Tổ công tác đã yêu cầu phương tiện ngừng hoạt động, neo đậu tại vị trí khai thác để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, khoảng 3h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một phương tiện thủy có dấu hiệu khai thác khoáng sản ngoài khu vực mỏ trên sông Lam (đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

Cảnh sát kiểm tra các tàu cát tặc sau khi bắt giữ.

Tổ công tác của Thủy đoàn 1 cùng với Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an xã Vạn An đã khẩn trương áp sát kiểm tra và xác định phương tiện này gắn số đăng ký TH-0671 có lắp đặt thiết bị hút cát. Người trực tiếp vận hành là Nguyễn Văn T. (SN 1991, trú xã Vạn An).

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn T. không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng ngay hoạt động hút cát, neo phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện các vụ việc đã được bàn giao vụ việc cho Công an xã Vạn An và Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

