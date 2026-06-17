Bắt "nữ quái" chiếm đoạt 3,63 tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn lấy bia bán kiếm lời

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Tp.Đà Nẵng vào năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương (SN 1977; trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Hương. Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án theo tố giác của bà Trần Thị N.Y. (SN 1965, trú phường Hải Vân, Tp.Đà Nẵng); đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (SN 1966, trú tại xã Bà Nà, Tp.Đà Nẵng) để điều tra về cùng hành vi.



Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, trước ngày 12/5/2021, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với một người tên Vinh đang làm việc tại nhà máy Bia Heineken và có thể góp tiền để lấy các sản phẩm bia đưa ra ngoài tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận. Bằng thủ đoạn này, Hương đã lôi kéo bà Trần Thị N.Y. tham gia đầu tư.



Tin tưởng thông tin trên là thật, từ ngày 12/5/2021 đến ngày 25/5/2021, bà Y. đã 6 lần giao cho Hương tổng số tiền 3,63 tỷ đồng để góp vốn theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc góp vốn như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.



Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được và Kết luận giám định số 967/KL-KTHS ngày 2/6/2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Tp.Đà Nẵng xác định chữ viết, chữ ký trên các giấy giao nhận số tiền 3,63 tỷ đồng là của Phạm Thị Hương.



Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.





Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn