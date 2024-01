Bắt nữ hiệu trưởng mầm non cho vay lãi tới 2.555%/năm

Trước đó, vào tháng 12/2023, Công an huyện Tân Uyên phát hiện một nhóm đối tượng nam, nữ lạ mặtThi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hà Thị Nhàn (ảnh: Công an Lai Châu)ỉnh Yên Bái thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/1, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn. Kết quả phát hiện, thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, Hà Thị Nhàn khai nhận trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, Nhàn đã 18 lần cho ông M giám đốc Công ty Toàn Ngọc (Tân Uyên) và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm tháng 6/2023, do ông M giám đốc không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho Nhàn theo như thỏa thuận, Nhàn đã thuê một nhóm người tại địa bàn tỉnh Lào Cai đến nhà, nơi làm việc của ông M uy hiếp tinh thần nhằm đòi nợ.

Công an tiến hành thủ tục khám xét tại nhà đối tượng Hoàng Thị Thanh Thủy (Ảnh:Công an Lai Châu)

Mở rộng chuyên án, ngày 16/1, cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy (SN 1976, trú tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Hoàng Thị Thanh Thủy đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120 - 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

