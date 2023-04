Bắt nhóm lừa đảo bán "kết quả lô đề" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 28/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Trần Nguyên Thành, SN 2002; Hồ Đình Tư Thương, SN 1996; Hồ Đình Chinh, SN 1987, cùng trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Hoàng Văn Thắng, SN 1991, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong chuyên án lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn qua mạng xã hội.

Theo tài liệu từ CQĐT, trước đó, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán số lô, số đề trên mạng xã hội với số tiền lớn, bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi và ma mãnh. Nhóm đối tượng đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội trên ứng dụng Youtube như: "Kim Chỉ Nam", "Kiến Thức Số", "Nam Thanh Phong" để tạo các video lừa bán số lô, số đề với thông tin tỉ lệ trúng đạt từ 90% - 100%. Đồng thời, chúng để lại tên đăng nhập zalo, số điện thoại trên kênh Youtobe nhằm tiếp cận những người thích trò chơi đỏ, đen này. Sau khi có người kết bạn, các đối tượng yêu cầu những người này phải trả phí hàng tháng là 5 triệu đồng/tháng hoặc 2 triệu đồng/tuần để được các đối tượng cho số lô, số đề.

Các đối tượng thường xuyên di chuyển vào các tỉnh phía Nam như Quảng Nam, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh sau đó thuê khách sạn và sử dụng các sim, thẻ ngân hàng được mua trên mạng xã hội để hoạt động phạm tội.

Xác định đây là một nhóm đối tượng hoạt động phạm tội lưu động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thủ đoạn phạm tội tinh vi, tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Tang vật vụ án

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 17/4, tại Tp.Đà Nẵng và huyện Quỳnh Lưu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ đồng loạt 4 đối tượng trên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tang vật chuyên án thu giữ 8 điện thoại di động, 4 máy tính laptop, 3 cuốn sổ ghi thông tin lừa đảo số lô, số đề; 1 bộ điều chỉnh âm thanh, giọng nói; 6 thẻ ngân hàng...

Bước đầu cơ quan công an chứng minh, bằng thủ đoạn như trên nhóm 4 đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa... với tổng số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn