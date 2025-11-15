Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây tự đục vỡ xương khớp để lấy bảo hiểm

Hình ảnh xương khớp do Châu gây thương tích để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.

Trước đó, thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ Tạ Minh Châu (30 tuổi, cựu cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê) là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương - khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, rồi dùng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự tai nạn thật.

Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn người mua bảo hiểm dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Tạ Minh Châu tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo cơ quan công an, Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều người khác gồm Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh…

Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Với thủ đoạn trên, nhóm của Châu đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life…

Những người liên quan đến đường dây - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: tuoitre.vn