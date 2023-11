Bất ngờ địa điểm siêu giản dị diễn ra đám cưới Văn Hậu - Doãn Hải My

Mới đây, hình ảnh về thiệp cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng đã được hé lộ. Thời gian diễn ra hôn lễ là vào ngày 11/11 với sự tham gia của người thân hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Theo như hình ảnh thiệp mời được đăng tải, cặp đôi sử dụng hai chữ cái H và M như một biểu tượng của sự gắn kết, tượng trưng cho tên của cô dâu chú rể.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến địa điểm tổ chức đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là ở Sân vận động xã Hồng Minh thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đây chính là sân bóng Văn Hậu tuổi thơ, nơi chắp cánh giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Văn Hậu. Không ít netizen đã đưa ra suy đoán rằng có lẽ vì số lượng khách mời đến dự đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My rất đông nên cả hai phải tổ chức ở sân vận động.

Văn Hậu và Hải My chụp ảnh cưới theo phong cách cổ xưa

Đám cưới của Văn Hậu được tổ chức ở sân vận động của làng anh

Sau đám cưới tại quê nhà Thái Bình, Văn Hậu và Hải My sẽ tiếp tục tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội vào ngày 26/11 tới. Hiện tại, cặp đôi cùng gia đình hai bên đang tất bật chuẩn bị cho ngày hạnh phúc sắp được diễn ra.

Trước thềm đám cưới, những hình ảnh hậu trường trong bộ ảnh cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã được hé lộ. Cặp đôi lựa chọn chụp ảnh cưới theo phong cách xưa. Trong những bức ảnh này, cả hai đều diện áo dài duyên dáng. Với vóc dáng chuẩn nam thần hơn 1m85, Đoàn Văn Hậu trông vô cùng bảnh bao, phong độ. Trong khi đó, Doãn Hải My cũng không kém cạnh. Vốn dĩ là top 10 Hoa hậu Việt Nam, khi diện chiếc áo dài, búi tóc thấp phía sau và cài thêm chiếc trâm nhẹ nhàng, Doãn Hải My trở nên vô cùng thuỳ mị, ngọt ngào. Nàng hậu tựa như những tiểu thư khuê các mang cốt cách thời xưa.

