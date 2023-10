Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My lên phường đăng ký kết hôn

Trước khi V.League 2023/24 khởi tranh và đúng kỷ niệm 93 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu và bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My đã lên UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tiến hành đăng ký kết hôn. Cả hai đã về chung một mái nhà và trở thành vợ, thành chồng. Ngày cặp trai tài gái gái sắc làm đám cưới cũng đã đến rất gần.

Trước đó vào ngày 17/9, Đoàn Văn Hậu đã cầu hôn Doãn Hải My. Lúc bấy giờ, Đoàn Văn Hậu chia sẻ trên facebook: “Aaaaaa”, she said: “Yes” #Marryme (tạm dịch: Cô ấy đồng ý cưới tôi). Đó là chia sẻ cách đây ít phút của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Tuyển thủ Việt Nam đính kém bức ảnh anh và bạn gái Doãn Hải My đứng tình cảm bên nhau. Đáng chú ý, ngón áp út của Hải My đã đeo nhẫn. Nụ cười của cô rạng ngời niềm hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của chàng hậu vệ sinh năm 1999.

Chuyện tình đẹp giữa đôi nam thanh nữ tú sẽ tiếp diễn bằng một đám cưới trong tương lai gần. Cách đây 1 tháng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vừa kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Trên trang cá nhân, khoảnh khắc cặp sao hẹn hò hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận chúc mừng. Doãn Hải My viết "Em yêu anh" dưới bức ảnh tình tứ, Đoàn Văn Hậu đáp lại: "Anh cũng yêu em rất nhiều".

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lên phường đăng ký kết hôn - Ảnh: FBNV

Ba năm gắn bó, mối quan hệ của cặp sao được gia đình, đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Doãn Hải My nhìn nhận khi tình yêu ngày một lớn, cô thấy cả hai có sự trưởng thành. Ở cạnh nửa kia, cô tìm thấy sự bình yên.

Văn Hậu và Hải My quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động làm quen Doãn Hải My. Ban đầu, Hải My không đồng ý và lấy lý do bận học. Sau đó, Hải My nhận thấy Văn Hậu kiên trì, lại đáng yêu, tâm lý nên đã đồng ý yêu Văn Hậu.

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Về phần mình, Văn Hậu đang trải qua những chương đẹp của sự nghiệp quần đùi áo số. Năm 2017, anh tham dự VCK U20 World Cup cùng U20 Việt Nam. Năm 2018 chứng kiến Văn Hậu thi đấu ở 4 cấp ĐTQG khác nhau. Từ đó đến nay, Văn Hậu trở thành trụ cột của U23 lẫn ĐTQG Việt Nam. Anh cùng U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018, vô địch giải giao hữu tứ hùng 2018, hạng tư ASIAD 2018 và Huy chương vàng SEA Games 2019. Ở cấp ĐTQG, Văn Hậu cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Tại cấp CLB, Văn Hậu 3 lần vô địch V.League cùng Hà Nội FC và vừa đăng quang đấu trường này cùng CLB Công an Hà Nội.

Tác giả: VY CẦM

Nguồn tin: bongdaplus.vn