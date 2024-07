Bắt nam thanh niên 9X vận chuyển 18kg ma túy ngụy trang bột đậu xanh

Pháp luật

Qua công tác nắm bắt thông tin, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Quảng An, Hà Nội xác định đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy hoạt động tinh vi, đã xây dựng kế hoạch triệt phá.