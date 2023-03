Bắt một Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh

Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Văn Khoa (SN 1964, trú tại tổ 19, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình về tội ‘‘Tham ô tài sản’’ quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự.

Trụ sở Trung tâm Pháp y (trực thuộc Sở Y tế Thái Bình).

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Đinh Văn Khoa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước và các cá nhân tổng số tiền 112 triệu đồng.

Được biết, ông Đinh Văn Khoa (bác sĩ chuyên khoa I) là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, kiêm giám định viên Trung tâm Pháp y Thái Bình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2019 đến đầu năm 2023, ông Khoa là Phó Giám đốc kiêm nhiệm, được Sở Y tế Thái Bình giao phụ trách Trung tâm Pháp y sau khi cố lãnh đạo trung tâm này đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Sở Y tế Thái Bình đã nhận được đơn thư nặc danh, nội dung phản ánh ông Đinh Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y Thái Bình, có sai phạm trong việc quyết toán tiền đi công tác tại TP Đà Nẵng và một số sai phạm khác.

Ngay sau đó, Sở Y tế Thái Bình đã thành lập tổ công tác xác minh đơn phản ánh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, mặc dù không cử cán bộ tham dự hội nghị do Hội Pháp y học Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng vào tháng 4-2021, tuy nhiên ông Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Giám đốc phụ trách, chủ tài khoản Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán tiền thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, lưu trú cho ông Trần Ngọc Q. (giám định viên), bà Trần Thị Minh Tr. ( y công), đều thuộc Trung tâm Pháp y, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 9,8 triệu đồng.

Xét thấy vụ việc của ông Khoa có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản, Sở Y tế Thái Bình sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị điều tra, làm rõ.

Gần đây nhất, ông Nguyễn Văn D. (55 tuổi, ở phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã làm đơn tố cáo ông Khoa có hành vi ra giá, nhận tiền để cố ý thay đổi, làm sai lệch kết quả giám định thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào tháng 6-2021, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Nội dung đơn tố cáo này hiện đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xem xét, giải quyết theo trình tự, quy định của pháp luật.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động