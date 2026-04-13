Bật mí những phương pháp làm trắng răng an toàn, dễ áp dụng

Nguyên nhân khiến men răng bị xỉn màu

Hàm răng trắng sáng luôn là mong muốn của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng duy trì được màu răng tự nhiên. Trong quá trình ăn uống, các loại thực phẩm có màu đậm như socola, cà phê, trà… có thể khiến lớp men răng bên ngoài bị sẫm màu và mất đi độ trắng vốn có.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng khiến men răng bị xỉn màu như:

Răng xỉn màu có thể do nhiều nguyên nhân như tuổi tác khiến men răng mỏng dần, tác dụng phụ của một số thuốc, vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, bệnh lý răng miệng hoặc nhiễm fluor. Ngoài ra, thói quen hút thuốc lá và yếu tố di truyền cũng có thể khiến răng dễ ngả vàng.

Phương pháp làm trắng răng an toàn tại nhà

Sử dụng các nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm là cách đơn giản giúp cải thiện màu răng ngay tại nhà. Một số phương pháp phổ biến có thể áp dụng gồm:

Than hoạt tính

Than hoạt tính có khả năng hấp thụ mảng bám, hỗ trợ loại bỏ vết ố giúp răng sáng hơn. Bạn có thể nghiền 1-2 viên thành bột, hòa với ít nước tạo hỗn hợp sệt, bôi lên răng khoảng 3 phút rồi súc miệng sạch, sau đó chải lại bằng kem đánh răng nếu cần. Nên chọn than hoạt tính dùng trong y tế và mua tại nhà thuốc uy tín.

Baking soda

Baking soda là nguyên liệu có khả năng làm sạch nhẹ, thường được dùng để hỗ trợ làm trắng răng tại nhà. Bạn có thể trộn baking soda với hydrogen peroxide để tạo hỗn hợp sệt, sau đó dùng như kem đánh răng thông thường và súc miệng lại bằng nước sạch. Ngoài ra, baking soda cũng có thể kết hợp với nước cốt chanh hoặc kem đánh răng.

Lưu ý, do có tính tẩy nhẹ, chỉ nên áp dụng phương pháp này 1–2 lần mỗi tuần để tránh làm mòn men răng.

Dầu dừa

Dầu dừa chứa axit lauric, khi vào cơ thể chuyển hóa thành monolaurin có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ giảm hôi miệng và hạn chế sâu răng. Đồng thời, dầu dừa còn giúp làm sạch mảng bám, góp phần cải thiện màu răng.

Bạn có thể súc miệng bằng dầu dừa trong khoảng 15-20 phút, sau đó đánh răng lại bằng kem đánh răng để làm sạch hoàn toàn.

Muối ăn

Muối có tính kháng khuẩn, giúp loại bỏ mảng bám và hỗ trợ làm sáng răng. Bạn có thể nhúng bàn chải ướt vào muối mịn, chải nhẹ rồi súc miệng sạch. Nên dùng muối nghiền nhỏ để tránh tổn thương nướu. Lưu ý, phương pháp này chỉ phù hợp với răng xỉn màu nhẹ; người có men răng sậm màu hoặc bệnh lý răng miệng nên cân nhắc trước khi áp dụng.

Phương pháp làm trắng răng an toàn hiện nay

Ngoài các cách thực hiện tại nhà, bạn có thể tham khảo thêm những phương pháp làm trắng răng phổ biến hiện nay.

Sử dụng miếng dán trắng răng

Miếng dán trắng răng chứa hydrogen peroxide giúp làm mờ vết ố trên bề mặt răng. Cách dùng đơn giản: dán lên hai hàm khoảng 30 phút rồi tháo ra, răng có thể sáng hơn. Nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, lưu ý hàm lượng hydrogen peroxide và cân nhắc nếu đang gặp vấn đề răng miệng, vì phương pháp này chỉ làm trắng bề mặt.

Tẩy trắng răng bằng máng

Phương pháp này sử dụng máng nhựa chuyên dụng chứa thuốc tẩy trắng để đeo trực tiếp lên răng. Đây là cách làm trắng tương đối an toàn, tiết kiệm chi phí và phù hợp với trường hợp răng xỉn màu nhẹ.

Trước khi đeo máng, cần vệ sinh răng sạch sẽ và tránh ăn uống trong thời gian sử dụng. Để đạt hiệu quả, nên đeo máng ít nhất 2 giờ mỗi ngày hoặc có thể đeo qua đêm theo hướng dẫn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV