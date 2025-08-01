2 thẩm phán bị bắt vì giúp các bị cáo đánh bạc ở nhà... ăn Tết

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ Online

Những sai phạm của các thẩm phán trong vụ này đã được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ tại kết luận điều tra đường dây chạy án tại Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng.

Nhờ thẩm phán dời lịch xử phúc thẩm để... ở nhà ăn Tết

Cụ thể, theo kết luận điều tra mới nhất, vụ việc xuất phát từ bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" của Trần Văn Thọ cùng đồng phạm ngày 1-3-2024.

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm ngày 26-9-2023, TAND thị xã Buôn Hồ tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tiến Dũng 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tiến Vy 9 tháng tù; các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 9 tháng tù tới hơn 4 năm tù.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo, TAND tỉnh Đắk Lắk thụ lý và phân công Nguyễn Tấn Đức, thẩm phán, chánh tòa hình sự, làm chủ tọa xét xử phúc thẩm.

Thời điểm lên lịch xử phúc thẩm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các bị cáo muốn ở nhà ăn Tết nên thông qua trung gian là Hoàng Thị Sung (59 tuổi), trú phường Buôn Hồ; Nguyễn Đình Bảo (42 tuổi), luật sư, trưởng Văn phòng luật sư Đình Bảo; kết nối Nguyễn Thị Nga, nguyên phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng, xin hoãn phiên tòa.

Nga liên hệ Nguyễn Tấn Đức và được Đức đồng ý giúp. Sau đó Nga chuyển vào tài khoản Đức 45 triệu đồng từ số tiền các bị cáo góp. Ngày 9-1-2024, Nguyễn Tấn Đức ký quyết định hoãn phiên tòa.

Trong thời gian chờ xử phúc thẩm, bị cáo Vy nhờ người quen là Phạm Thanh Cường, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà, kết nối với Nguyễn Đình Bảo, để kết nối TAND tỉnh xin cho Vy hưởng án treo.

Tiếp đó, Bảo liên hệ Nga nhờ tác động tòa tỉnh để giúp Vy, Nga cho hay trong vụ này ngoài Vy còn có bị cáo Dũng có hành vi tương tự.

Do đó nếu xin án treo thì phải giải quyết cho cả 2 mới an toàn. Bảo trao đổi nội dung này qua Cường và được Dũng đồng ý. Sau khi thống nhất với 2 bị cáo, Nga liên hệ Nguyễn Tấn Đức nhờ xin cho cả Vy và Dũng được hưởng án treo, Đức đồng ý.

Khi Bảo hỏi giá tiền để xử lý việc này, Nga đòi 600 triệu đồng, trong đó Vy 500 triệu đồng, Dũng 100 triệu đồng. Bảo nhận từ Cường 730 triệu đồng và chuyển khoản cho Nga 600 triệu đồng. Sau đó Nga chuyển khoản cho Đức 270 triệu đồng.

Chạy tiền cho thẩm phán để hưởng án treo, cải tạo không giam giữ

Ngày 8-2-2024, thẩm phán Vũ Văn Tú được phân công thay Nguyễn Tấn Đức làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm. Trước ngày phúc thẩm, Nga liên hệ Bảo thông báo việc xin án treo cho Dũng không thuận, phải đưa thêm tiền xử lý và được Dũng đồng ý.

Sau đó Nga gọi xin Tú giúp cho 2 bị cáo và được Tú đồng ý. Tú báo cáo đề xuất mức án với một lãnh đạo TAND tỉnh cho Vy 2 năm cải tạo không giam giữ và Dũng hưởng án treo, và được người này đồng ý.

Tại bản án hình sự phúc thẩm, Vũ Văn Tú làm chủ tọa tuyên Nguyễn Tiến Vy 2 năm cải tạo không giam giữ và Nguyễn Tiến Dũng 15 tháng tù cho hưởng án treo. Sau phiên xử, Dũng mang 50 triệu đồng tới gặp đưa cho Vy nhờ chuyển cho Cường, sau đó Cường chuyển Bảo 30 triệu đồng, Bảo chuyển Nga 5 triệu đồng.

Sau phiên xử khoảng 1 - 2 ngày, Đức gọi Tú sang phòng làm việc và đưa Tú 40 triệu đồng trong số tiền Đức đã nhận của Nga và nói rõ đây là tiền các bị cáo xin giảm án.

Quá trình điều tra, Đức, Tú, Nga, Bảo, Cường, Sung, Vy, Dũng khai nhận cơ bản phù hợp nội dung trên. Ngoài ra Nga khai sau khi nhận tiền của Bảo, để đảm bảo bản án không bị kháng nghị nên đã gặp và đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để nhờ không kháng nghị bản án.

Trong vụ án này, Nguyễn Tấn Đức, Vũ Văn Tú bị đề nghị truy tố tội danh "nhận hối lộ"; Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Đình Bảo, Phạm Thanh Cường, Hoàng Thị Sung bị đề nghị truy tố tội danh "môi giới hối lộ". Còn Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội danh "đưa hối lộ".

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ