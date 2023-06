Bắt, khám xét nhà 1 lãnh đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Trưa 7-6, đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Phương (SN 1985, trú tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh.

Ông Phương bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phương. Ông Phương bị bắt do có liên quan đến vụ án nhận hối lộ trước đó.

Ông Nguyễn Quang Phương (bên trái) nghe đọc quyết định bắt tạm giam.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-1-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Minh Tùng (SN 1978), Phó Chánh văn phòng UBND huyện và ông Trần Thiện Sinh (sinh năm 1984), cán bộ dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, để điều tra, xử lý về tội danh nhận hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh cũng tiến hành khám xét nơi ở của 2 bị can trên và thu được nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động