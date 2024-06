Bắt kẻ trộm 50 chỉ vàng trong đền thờ để mua xe máy tặng người yêu

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đa Thuấn (30 tuổi, trú tại Hải Phòng về tội Trộm cắp tài sản, theo khoản 3, điều 173 Bộ luật Hình sự).

Theo đó, ngày 13/6, Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận tin báo của cán bộ Ban quản lý đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ), tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng về việc bị kẻ gian đột nhập vào đền lấy đi 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh đối tượng phạm tội.

Bước đầu xác định vào khoảng 1h sáng 13/6, nghi phạm là nam giới dùng công cụ tháo bản lề cửa ngách của đền để đột nhập lấy trộm tài sản. Để tránh bị phát hiện, đối tượng mang theo hoa cúc và một gói bánh giả làm người đi lễ, đội mũ cối, đeo khẩu trang, găng tay.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đi về nơi cất giấu xe máy (che biển số) tại khu vực đồi cây cách đền Bắc Lệ khoảng 1km và thay quần áo, vứt công cụ phạm tội xuống ruộng rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương.

Xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động phạm tội táo tợn, ngang nhiên, thách thức, ngày 18/6/2024, Công an huyện Hữu Lũng đã xác lập chuyên án mang bí số 1306-B để truy bắt đối tượng phạm tội.

Sau 4 ngày tập trung lực lượng, làm việc không kể ngày, đêm, sử dụng đồng bộ, mưu trí các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương, vào khoảng 23h ngày 21/6, Công an huyện Hữu Lũng đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đa Thuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại 1 khách sạn thuộc Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, làm rõ, Nguyễn Đa Thuấn sau khi lấy trộm vàng và tiền tại đền Bắc Lệ, đã di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và lên xe khách di chuyển vào miền Trung rồi đi thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình di chuyển đối tượng thường xuyên thay đổi quần áo nhận dạng, lựa chọn các tuyến đường ngõ, ngách không có camera để tránh bị phát hiện. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng liên lạc với những người làm dịch vụ cấp hộ chiếu nhằm trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Nguyễn Đa Thuấn đã bị lực lượng Công an huyện Hữu Lũng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đa Thuấn đã khai nhận hành vi phạm tội. Số vàng sau khi trộm cắp, Thuấn đã bán cho 03 cửa hàng khác nhau tại thành phố Hải Phòng và huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương được tổng 227.000.000 đồng. Số tiền trộm cắp và tiền có được do bán vàng, Thuấn mua tặng người yêu một chiếc xe máy Honda Vision nhân dịp sinh nhật và dùng vào các mục đích cá nhân khác.

Ngày 22/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đa Thuấn về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 3, Điều 173 Bộ Luật Hình sự. Hiện Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn