Vợ chồng giám đốc bán gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả, giấu 190 tỉ doanh thu

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 2-7 - Ảnh: GIANG LONG

Cùng với đó, giám đốc doanh nghiệp này còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu và dùng tiền thu lợi bất chính để đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy mới.

Hôm nay (2-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phạm Vũ Khiêm (51 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ và 17 người khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ông Khiêm bị tòa án đưa ra xét xử về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị truy tố về một hoặc hai tội danh liên quan.

Sản xuất gần 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng trẻ em giả

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn, hoạt động trong lĩnh vực gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều đối tác trên cả nước.

Sau khi nắm quyền điều hành doanh nghiệp từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2019, ông đưa vợ tham gia điều hành các mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất.

Bề ngoài, quy trình sản xuất của doanh nghiệp được tổ chức khá bài bản, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố chất lượng đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, phía sau dây chuyền này lại tồn tại một quy trình hoàn toàn khác.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, ông Khiêm đã chỉ đạo vợ cùng nhiều nhân viên xây dựng công thức sản xuất khác với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Nhiều nguyên liệu chính bị cắt giảm hàm lượng, thay thế bằng phụ liệu rẻ tiền hoặc giảm hoạt chất nhằm hạ giá thành, tăng lợi nhuận và nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Giám đốc Phạm Vũ Khiêm tại Cơ quan điều tra - Ảnh: CA

Theo cáo buộc, bà Huệ là người trực tiếp xây dựng các công thức sản xuất mới theo chỉ đạo của chồng. Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn tổ chức sản xuất.

Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ.

Một bộ phản ánh đúng công thức sản xuất thực tế đã bị thay đổi để phục vụ nội bộ, còn bộ hồ sơ thứ hai thể hiện đúng thành phần như đã đăng ký công bố nhằm xuất trình với cơ quan chức năng. Các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập - xuất kho cũng được lập để hợp thức hóa các lô hàng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định có 87 lô sản phẩm thuộc 67 chủng loại là hàng giả vì nhiều chỉ tiêu chất lượng có hàm lượng chỉ đạt dưới 70% so với mức đã công bố.

Danh mục sản phẩm trải rộng từ siro ho, bổ phế, bổ thận đến nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2...

Theo cáo trạng, trong khoảng 5 năm, Herbitech đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp, gói và viên.

Số hàng này được bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp hưởng lợi bất chính gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài lượng hàng đã tiêu thụ, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả tồn kho.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định có hàng trăm sản phẩm khác cũng bị thay đổi thành phần, hàm lượng trong quá trình sản xuất nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự vì không còn mẫu để giám định.

Giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu, rửa tiền vào bất động sản

Không dừng ở hành vi sản xuất hàng giả, ông Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo doanh nghiệp duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2024, công ty lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế.

Kết quả điều tra cho thấy tổng doanh thu thực tế của Herbitech trong nhiều năm lên tới khoảng 335 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai khoảng 145 tỉ đồng, để ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh có lãi, bộ phận kế toán vẫn được chỉ đạo kê khai doanh nghiệp liên tục thua lỗ trong nhiều năm. Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty giai đoạn 2018 - 2025 đạt hơn 54,4 tỉ đồng.

Từ việc che giấu doanh thu, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 55,8 tỉ đồng tiền thuế.

Cáo trạng cũng cho rằng ông Khiêm tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Yên Quang (Phú Thọ).

Tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, để bà Huệ đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m² đất với tổng giá trị gần 12,6 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả điều tra xác định chỉ hơn 398 triệu đồng trong số tiền đầu tư là lợi nhuận hợp pháp, còn hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.

Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên còn thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên. Phần tiền còn lại được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản doanh nghiệp theo chỉ đạo của ông Khiêm, đồng thời công ty còn chi thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.

Tại cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư dự án.

Theo hồ sơ vụ án, đến nay các bị cáo đã nộp hơn 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó riêng vợ chồng ông Khiêm nộp khoảng 7,3 tỉ đồng.

Trong phần thủ tục, bà Huệ có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, trong khi một bị cáo khác xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử nhận định bà Huệ là một trong những bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án nên chấp nhận hoãn phiên tòa. Đồng thời, tòa quyết định cử người đến bệnh viện xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo và lưu ý nếu việc xin hoãn không đúng sự thật sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn, bởi bà Huệ hiện đang được tại ngoại. Phiên tòa sẽ được mở lại sau khi Hội đồng xét xử xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Trần Thị Huệ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn