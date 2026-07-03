Đánh bom tại trung tâm thủ đô của Syria khiến 9 người thiệt mạng

Trong tuyên bố phát đêm 2/7, Cơ quan Nội vụ Syria thông báo số người thiệt mạng trong một vụ nổ bên trong quán càphê ở trung tâm thủ đô Damascus trước đó cùng ngày đã tăng lên 9 người, trong khi số người bị thương tăng lên 20 người.

Cơ quan chức năng cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h00 giờ địa phương (19h00 cùng ngày giờ Việt Nam), khi một thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 1kg và chứa nhiều mảnh kim loại phát nổ.

Thiết bị này đã được kích nổ bên trong quán càphê trên phố al-Nasr thuộc khu vực Hijjaz, cách Cung Công lý khoảng 70 mét về phía Tây.

Lực lượng an ninh và đội cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường ngay sau vụ nổ để sơ tán, sơ cứu cho những người bị thương và bảo vệ khu vực.

Bên cạnh đó, nhà chức trách tiến hành điều tra để xác định các tình tiết của vụ nổ và tìm ra thủ phạm.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, tất cả các nạn nhân trong vụ nổ đã được chuyển đến bệnh viện.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ nổ./.

Tác giả: Xuân Phong

Nguồn tin: vietnamplus.vn