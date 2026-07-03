Ba món ngon từ hẹ giúp bổ thận, hỗ trợ sức khỏe nam giới

Tôm xào hẹ là món ăn phổ biến rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Sohu.

Hẹ không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn được đánh giá cao trong y học cổ truyền nhờ nhiều công dụng đối với sức khỏe. Theo Đông y, hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, quy vào kinh can và thận, có tác dụng ôn trung, hành khí, bổ thận, trợ dương, tiêu đờm và hỗ trợ cầm máu.

Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate cùng các hợp chất lưu huỳnh có lợi cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, hẹ còn thường được sử dụng trong các món ăn hỗ trợ người bị lạnh bụng, đau lưng, mệt mỏi hoặc suy giảm sinh lực.

Dưới đây là 3 món ăn từ hẹ vừa dễ chế biến, vừa thơm ngon và có lợi cho sức khỏe.

Hẹ xào trứng - Món ăn cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường thể lực

Hẹ xào trứng là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình và cũng là sự kết hợp được đánh giá cao trong y học cổ truyền. Theo quan niệm Đông y, hẹ có tính ấm, giúp ôn dương, hành khí, trong khi trứng có tác dụng bổ dưỡng, giúp cân bằng với tính ấm của hẹ.

Về mặt dinh dưỡng, trứng là nguồn protein chất lượng cao, còn hẹ cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Sự kết hợp này không chỉ giúp bữa ăn đầy đủ dưỡng chất mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Ngoài ra, chất xơ trong hẹ giúp thúc đẩy nhu động ruột, góp phần hạn chế táo bón. Theo Đông y, khi tiêu hóa hoạt động tốt sẽ góp phần giảm gánh nặng cho cơ thể và giúp khí huyết lưu thông thuận lợi hơn.

Cách làm:

Rửa sạch hẹ, cắt thành khúc dài khoảng 3-4 cm.

Đập trứng vào bát, thêm một chút muối rồi đánh đều.

Phi thơm một ít dầu, cho trứng vào xào chín tới rồi trút ra đĩa.

Tiếp tục cho hẹ vào chảo, đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 30 giây.

Cho trứng trở lại chảo, đảo đều, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Trứng xào hẹ là món ăn kinh điển rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Sudachi Recipes.

Hẹ xào tôm tươi - Bổ sung kẽm và protein, hỗ trợ sức khỏe nam giới

Hẹ xào tôm là món ăn vừa thanh ngọt vừa giàu dinh dưỡng. Theo Đông y, hẹ có tác dụng làm ấm cơ thể, bổ thận và trợ dương, trong khi tôm được xem là thực phẩm bổ dưỡng, thường xuất hiện trong các món ăn bồi bổ sức khỏe.

Xét về dinh dưỡng hiện đại, tôm cung cấp lượng protein dồi dào nhưng ít chất béo, đồng thời chứa nhiều kẽm và selen. Kẽm là khoáng chất cần thiết đối với sức khỏe sinh sản và giúp duy trì chức năng miễn dịch bình thường ở nam giới.

Khi kết hợp với hẹ giàu vitamin, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi, món ăn trở thành lựa chọn phù hợp cho những người muốn bổ sung dinh dưỡng mà vẫn nhẹ bụng.

Cách làm:

Rửa sạch tôm, để ráo nước.

Rửa sạch hẹ, cắt thành khúc vừa ăn.

Xào tôm trước cho đến khi chuyển màu.

Cho hẹ vào đảo nhanh trên lửa lớn khoảng 30 giây.

Nêm muối vừa ăn rồi tắt bếp.

Lưu ý, không nên xào hẹ quá lâu vì sẽ khiến rau bị mềm nhũn, giảm hương vị và hao hụt một phần vitamin.

Cháo lá hẹ - Món ăn thanh đạm giúp làm ấm cơ thể

Nếu hẹ xào thích hợp cho bữa cơm hàng ngày, cháo lá hẹ lại là món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp vào những ngày thời tiết se lạnh hoặc khi cơ thể mới hồi phục sau ốm.

Theo Đông y, cháo lá hẹ có tác dụng ôn trung, làm ấm bụng, hỗ trợ cải thiện tình trạng lạnh bụng, tiêu hóa kém hoặc đi ngoài phân lỏng do tỳ vị hư hàn.

Cách làm:

Vo sạch 50 g gạo tẻ, thêm nước và nấu đến khi cháo chín nhừ.

Lá hẹ tươi rửa sạch, thái nhỏ.

Khi cháo đã nhừ, cho hẹ vào khuấy đều.

Nêm gia vị vừa ăn và dùng khi còn nóng vào bữa sáng hoặc bữa tối.

Ngoài việc giúp bữa ăn thêm thơm ngon, cháo lá hẹ còn cung cấp chất xơ, vitamin và một lượng nhỏ các hợp chất chống oxy hóa từ rau xanh, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong giai đoạn cần phục hồi.

Dù hẹ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, các chuyên gia cũng khuyến cáo chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Người thường xuyên bị nóng trong, nhiệt miệng hoặc khô miệng nên hạn chế sử dụng quá nhiều hẹ trong một thời điểm để tránh gây cảm giác khó chịu.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn