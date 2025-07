Nghệ An: Bắt giữ ổ nhóm đ.á.n.h b.ạ.c tổ chức giữa lòng sông Lam

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật bị bắt giữ

Ngày 29/7/2025, Công an xã Anh Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp Tổ địa bàn số 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm 07 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực bãi đất nổi giữa sông Lam thuộc địa phận giáp ranh xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường. Ổ nhóm đánh bạc trên do đối tượng Nguyễn Văn Diệu (sinh năm 1971), trú tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đứng ra tổ chức. Đây là ổ nhóm đánh bạc lưu động rất tinh vi và có nhiều thủ đoạn nhằm đối phó với Cơ quan Công an. Theo đó, mỗi sới bạc được Diệu tổ chức từ 2- 3 giờ đồng hồ mỗi canh; các đối tượng trong thời gian đánh bạc đều bị thu giữ điện thoại và chỉ được tham gia vào nhóm đánh bạc nếu được người trong nhóm giới thiệu. Đáng nói, trong nhóm đánh bạc trên có nhiều đối tượng đã từng có tiền án tiền sự về nhiều tội danh.

Địa điểm các đối tượng đánh bạc được tổ chức ngay bãi đất nổi giữa lòng sông Lam

Sau thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/7/2025, tại khu vực bãi đất nổi giữa sông Lam thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường, Công an xã Anh Sơn đồng chủ trì cùng Tổ địa bàn số 3, Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, phối hợp Công an các xã: Yên Xuân, Vĩnh Tường đã bắt giữ 07 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ngoài Diệu, 06 đối tượng khác bị Cơ quan Công an bắt giữ cùng trú tại xã Anh Sơn gồm: Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1971); Trần Văn Hải (sinh năm 1963); Trần Văn Hoàn (sinh năm 1972); Nguyễn Văn Hợi, (sinh năm 1987); Cao Tiến Lực (sinh năm 1987) và Lê Minh Quý, (sinh năm 1977),

Tang vật thu và tạm giữ gồm: hơn 30 triệu đồng tiền mặt; 01 thuyền đánh cá tự chế bằng kim loại, 04 xe máy, 07 điện thoại di động và các vật chứng liên quan khác. Hiện, Công an xã Anh Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn