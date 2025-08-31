2 ngôi sao bơi lội Ý bị bắt giữ ở sân bay Singapore vì 'trộm cắp vặt'

Benedetta Pilato cùng với đồng đội Tarantino bị tạm giữ ở sân bay Singapore vì "trộm cắp vặt" - Ảnh: CORRIERE

Theo tường thuật của tờ Gazzetta dello Sport (Ý), Benedetta Pilato và Chiara Tarantino đã thi đấu tại Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới ở Singapore, sau đó họ đi nghỉ ở Bali (Indonesia), rồi quay lại Singapore để lên chuyến bay trở về Ý. Tuy nhiên trước khi lên máy bay, Pilato và Tarantino đã bị tạm giữ vì nghi ngờ trộm cắp vặt.

Camera đã ghi lại cảnh Tarantino bỏ những món đồ cô ta lấy cắp vào vali của Pilato. Đại sứ quán Ý cuối cùng đã vào cuộc và giúp sắp xếp vụ việc để đưa các vận động viên bơi lội trở về Ý. Trong khi đó, Liên đoàn Bơi lội Ý đã ra thông cáo cho biết họ sẽ đánh giá tình hình.

Là một vận động viên bơi ếch chuyên nghiệp lâu năm trên đấu trường quốc tế, Pilato từng giành huy chương vàng bơi ếch 100m tại Giải vô địch thế giới hồ ngắn năm 2022, còn Tarantino cũng đoạt nhiều huy chương ở các giải châu Âu. Cả hai hiện là thành viên trong đội tuyển bơi lội Olympic của Ý.

Sau khi sự việc xảy ra, Pilato đã lên tiếng. Cô viết trên Instagram: "Vào những ngày lẽ ra chủ yếu là để nghỉ ngơi và thư giãn tinh thần, tôi đã trải qua những khoảnh khắc đặc biệt khó khăn.

Tôi muốn nói rõ rằng tôi đã hợp tác với chính quyền địa phương ngay từ đầu, với sự hỗ trợ toàn diện của Đại sứ quán Ý. May mắn thay, sự việc đã kết thúc trong vòng vài giờ, mà không có bất kỳ hậu quả nào, nhờ sự minh bạch tối đa của tôi với các cơ quan quản lý sân bay Singapore.

Tôi chưa bao giờ có ý định thực hiện những hành vi không phù hợp và những ai quen tôi đều biết tôi quan tâm đến các giá trị thể thao, sự công bằng và sự trung thực cá nhân đến mức nào. Từ trải nghiệm này, tôi đã học được những bài học tuyệt vời về sự thận trọng, trách nhiệm cá nhân và giá trị của những người xung quanh".

