Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 31/3, anh V. điều khiển xe gắn máy đi làm đến đoạn đường Lê Lợi thuộc địa bàn phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một), bất ngờ bị một thanh niên mặc thường phục đi gắn máy chặn đầu xe và rút chìa khóa xe anh V.

Anh V. chưa kịp phản ứng gì thì đối tượng tự xưng là Cảnh sát hình sự và đẩy xe anh V. vào bãi đất trống phía sau Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Đối tượng dọa xe anh V. thay đổi kết cấu sẽ bị phạt nặng và giam xe.

Đối tượng Phan Thanh Hoài.

Lo sợ bị phạt và không có phương tiện đi làm nên anh V. trình bày hoàn cảnh là công nhân, cuộc sống khó khăn nên xin được bỏ qua. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu anh V. phải đưa 5 triệu đồng thì mới bỏ qua. Anh V. đành chuyển 5 triệu đồng cho số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Tuy nhiên, sau đó anh Hoài nghi ngờ đối tượng này giả danh Công an nên đã trình báo vụ việc đến Công an phường Hòa Phú. Qua truy xét, Công an xác định đối tượng là Phan Thanh Hoài nên đã tổ chức bắt giữ.

Tác giả: P.Tuyền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân