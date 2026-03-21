Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 20/3, Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Đông Lộc bắt giữ đối tượng Hà Hoàng Hải Nam (SN 2007, trú tại xã Đông Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà Hoàng Hải Nam tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Nam là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, ăn chơi và có biểu hiện vi phạm pháp luật từ trước. Lợi dụng sự sơ hở của người dân, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 19/3, tại sân bóng xóm 2, xã Trung Lộc, trong lúc người dân đang chơi thể thao, Nam đã lén lút lấy trộm một điện thoại iPhone trị giá khoảng 10 triệu đồng rồi nhanh chóng mang đi bán.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trung Lộc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng.

Chỉ sau khoảng 12 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hà Hoàng Hải Nam.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3/2026, Nam đã lợi dụng thời điểm ban đêm, khi các đầm tôm không có người trông coi, để thực hiện hàng loạt vụ trộm mô tơ điện tại xã Đông Lộc.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tổng cộng, đối tượng đã lấy trộm hơn 20 mô tơ, với tổng giá trị tài sản ước tính trên 40 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều bị hại chưa kịp trình báo vụ việc.

Hiện, Công an xã Trung Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn