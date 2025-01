Bắt giám đốc tổ chức tiệc tất niên bằng ma túy cho công nhân tại công ty

Ông Đỗ Xuân Phương (34 tuổi - giám đốc Công ty TNHH P.A.) tại trụ sở cơ quan công an - Ảnh: PHƯƠNG HUYỀN

Ngày 27-1, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ giám đốc tổ chức "tiệc tất niên ma túy" cho công nhân ngay tại trụ sở công ty.

Theo Công an huyện Khoái Châu, trước đó, vào khoảng 23h ngày 24-1, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Đồng Tiến (huyện Khoái Châu) kiểm tra, phát hiện tại phòng khách của Công ty TNHH P.A. (địa chỉ ở xã Đồng Tiến) 8 nam thanh niên đang có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Thu giữ tại chỗ gồm 1 đĩa sứ có bám dính chất bột màu trắng, 1 thẻ nhựa cứng trên bề mặt thẻ có bám dính chất bột màu trắng và 1 ống hút tự chế được quấn bằng tờ tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng bên trong bám dính chất bột màu trắng cùng 3 túi ni lông màu trắng, bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Nhóm thanh niên khai họ tên gồm: Đỗ Xuân Phương (34 tuổi - giám đốc Công ty TNHH P.A.), Hoàng Văn Tuấn (32 tuổi), Hoàng Văn Quân (27 tuổi), Lưu Tiến Trượng (22 tuổi, cùng trú tại xã Đồng Tiến), Đỗ Văn Hùng (44 tuổi, trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Khoái Châu);

Vương Ngọc Hà (50 tuổi, trú tại xã Phú Thọ, huyện Kim Động, Hưng Yên), Đinh Văn Lê (39 tuổi, trú tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) và Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, Sơn La).

Nhóm người tổ chức, tham gia "tiệc tất niên ma túy" tại Công an huyện Khoái Châu - Ảnh: PHƯƠNG HUYỀN

Qua đấu tranh, nhóm thanh niên khai nhận các chất bột và chất tinh thể màu trắng vừa bị thu giữ là ma túy, loại "ke" và "kẹo".

Phương là giám đốc công ty, những người còn lại đều là lao động thời vụ của công ty.

Theo Công an huyện Khoái Châu, bước đầu Phương khai nhận đã chỉ đạo Trượng đi mua ma túy về để buổi tối tổ chức tiệc tất niên, sau khi ăn uống xong thì cùng sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã tạm giữ hình sự 6 người gồm: Phương, Tuấn, Quân, Trượng, Hùng, Hà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác định vai trò của những người có liên quan đến "tiệc tất niên ma túy".

8 người dương tính với ma túy Theo Công an huyện Khoái Châu, kết quả xét nghiệm chất ma túy đối với nhóm người nói trên cho thấy có 8 người dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành trưng cầu giám định chất bột và chất tinh thể màu trắng thu giữ của các đối tượng, kết quả là Ketamine, có khối lượng 0,225g. Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu xác định Tạ Đăng Cảnh (29 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến) đã bán ma túy cho Trượng để về sử dụng cùng nhóm người trên.

Tác giả: Quang Thế

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ