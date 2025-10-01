Bắt Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 28/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của một doanh nghiệp về việc phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn do bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi) trú tại Thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - làm Giám đốc có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Khám xét nơi ở, thu giữ tài liệu liên quan

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 8 đến 15/7/2025, lợi dụng việc bãi tập kết Phi Long do Công ty TNHH Lý Tuấn thuê, bà Lý đã chỉ đạo nhân viên điều khiển xe ô tô và máy xúc vào bãi bốc dỡ, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc bán cho nhiều doanh nghiệp khác, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Mặc dù biết đất, đá trong bãi Phi Long không phải tài sản của công ty mình, nhưng vì vụ lợi, bà Lý vẫn cố ý chiếm đoạt.

Hành vi của bà Phạm Thị Minh Lý đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bà Lý để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý

Hành vi của bị can gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, xâm phạm tài sản Nhà nước, tạo dư luận bức xúc và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: vov.vn