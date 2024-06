Bắt đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ trong mùa Euro 2024

Những người liên quan trong đường dây cá độ bóng đá - Ảnh: P.M.V.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) và được sự hỗ trợ của Cục A05, phát hiện nhóm người thường xuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Nhóm này hoạt động trên các trang mạng có nhiều tên miền khác nhau như: www.vi...; www.s...

Sau quá trình thu thập thông tin, tài liệu, xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, liên quận, liên tỉnh, sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử làm công cụ gây án với tính chất, mức độ rất nghiêm trọng nên Công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an quận cùng PA05 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định lai lịch, tên miền và tài khoản của từng người liên quan trong chuyên án.

Đến ngày 20-6, nhận thấy thời điểm đã chín muồi, hàng chục cán bộ của Công an quận Hải Châu và PA05 chia thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét tại nơi cư trú của các nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đưa về trụ sở 12 người.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai từ tháng 8-2023 đến nay, đã được nhà cái cung cấp cho đầu mạng với hạn mức 3 triệu USD mỗi tháng để tham gia cá cược thắng thua các trận bóng đá trong và ngoài nước.

Sau đó những người này phân bổ, chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý khác nhau để tổ chức, lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược nhằm thu lợi bất chính.

Đến thời điểm bị bắt, căn cứ vào dữ liệu điện tử thu thập được và lời khai của các nghi phạm, đường dây này có hành vi tổ chức cá độ thắng thua dựa trên các giải bóng đá trong và ngoài nước (kể cả vòng bảng Euro 2024) với trị giá giao dịch, cá cược khoảng 8 triệu USD, tương đương 160 tỉ đồng mỗi tháng. Ghi nhận trên tài khoản của các đối tượng có khoảng 83.000 lượt cá cược.

Tổng giá trị giao dịch của trang mạng mà các nghi phạm dùng để tổ chức đánh bạc ước tính trên 1.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an quận Hải Châu cùng PA05 cử một tổ công tác, phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ hai nghi phạm có vai trò là nhà cung cấp mạng cá cược tổng cho nhóm trên.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ