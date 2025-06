Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy từ nước ngoài đưa về Việt Nam

Và Xia Súa bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ

Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 12 giờ 30 trưa 22/6, tại bản Tam Tiến (xã Châu Thôn, H.Quế Phong, tỉnh Nghệ An), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Công an xã Tri Lễ (H.Quế Phong) bắt quả tang đối tượng Và Xia Súa (SN 1966, trú xã Tri Lễ, H.Quế Phong) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 10 gói nylon chứa đựng 2.000 viên hồng phiến và một số tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Và Xia Súa đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Súa khai, toàn bộ số ma túy trên được đối tượng mua ở nước ngoài rồi vận chuyển theo đường tiểu ngạch về Việt Nam bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn