Bắt người đàn ông bị truy nã về hành vi dâm ô bé gái 8 tuổi

C.T.Đ. sau khi bị bắt - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 21-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ C.T.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long), bị truy nã về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, khoảng 9h ngày 24-6-2025, Đ. đến xã Long Thành thì thấy cháu S.N.T. (8 tuổi) đang ngồi chơi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Sau đó mẹ cháu T. phát hiện và tố giác hành vi của Đ. với cơ quan công an.

Ngày 29-8-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.T.Đ. Quá trình điều tra xác định Đ. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 30-12-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Đ..

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Đ. khi đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Hiện Đ. đang được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn