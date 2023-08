Bắt đối tượng truy nã thay đổi nhân thân sau 25 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã họ tên Vũ Ngọc Ánh bị bắt giữ sau 25 năm lẫn trốn. (Ảnh: CA Bắc Giang)

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẫn trốn. Dù đã thay đổi nhân thân, lai lịch nhưng vẫn không thoát được.

Theo Cơ quan Công an, ngày 28/8/2023, tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Công an phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng truy nã họ tên Vũ Ngọc Ánh, sinh năm 1972, trú tại xóm Đọ Ngoại, xã Đa Mai, thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc (nay là Tổ dân phố Mai Đọ, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bị truy nã theo quyết định số 23 ngày 13/7/1998 của Công an thị xã Bắc Giang (nay là Công an thành phố Bắc Giang).

Năm 1994, Vũ Ngọc Ánh bị TAND tối cao tuyên phạt 6 năm tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia”. Sau đó, TAND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định thi hành án số 4 ngày 15/3/1995 nhưng Ánh không chấp hành mà bỏ trốn và bị của Công an thị xã Bắc Giang truy nã.

Sau khi bỏ trốn, Ánh vào thành phố Hồ Chí Minh thay đổi nhân thân, lai lịch thành Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1972, cư trú tại đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để tạo vỏ bọc nhằm trốn tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng. Sau một thời gian dài tập trung lực lượng xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Ánh đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Dương Trang

Nguồn tin: baophapluat.vn