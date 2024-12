Bắt đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào

Trước đó, ngày 15/7/2003 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Vy Văn Phòng (sinh năm 1972), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Qua công tác nắm tình hình, thu thập các thông tin, manh mối, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bước đầu xác định, trong quá trình lẩn trốn sang Lào, đối tượng thay tên đổi họ, nhập Quốc tịch Lào và hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước, Nước CHDCND Lào.

Trước tình hình đó, Đơn vị đã báo cáo và được Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt đối tượng nguy hiểm này.

Đối tượng (X) được dẫn giải từ Lào về Nghệ An

Tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, lực lượng chức năng xác định chính xác đối tượng truy nã. Theo đó, Vy Văn Phòng trong thời gian lẩn trốn, đã thay đổi họ và tên thành “Vilaisack Vongsa", nhập Quốc tịch Lào, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước.

Đối tượng Vy Văn Phòng

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ ngày 17/12/2024, tại Cửa khẩu Nậm Phào, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Nước CHDCND Lào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp Cục An ninh Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bộ Ly Khăm Xay, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã Vy Văn Phòng.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam, bàn giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Tuyết – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn