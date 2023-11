Bắt đối tượng rủ bạn về nhà lấy trộm xe công nông của mẹ ruột

Ngày 16/11, Công an Gia Lai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Kuê và Jên (cùng trú tại xã Hà Bầu, Đắk Đoa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Kuê.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 12/6, Kuê (sinh năm 1994) rủ Jên (sinh năm 1997) lấy xe công nông của bà P. (là mẹ ruột của Kuê) đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc, Kuê và Jên đi đến gara xe của ông N.Đ.T (tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) để thỏa thuận giá bán rồi dắt ông N.Đ.T đến nhà bà P. xem xe.

Sau đó, cả hai thống nhất bán cho ông N.Đ.T với giá trên 10.000.000 đồng. Bán được xe, Kuê chia cho Jên 200.000 đồng, số còn lại Kuê giữ để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Kuê và cho bị can Jên được tại ngoại.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn