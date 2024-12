Bắt cựu phó chủ tịch huyện lừa đảo

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can Trần Minh Vũ (57 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá), nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ, ngày 31-10-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Rạch Giá đối với Thạch Thị Hiếu. Hiếu đã sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Tân Hiệp cấp để lừa đảo Trần Thị Khánh Linh, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xác định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, ông Vũ buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện trình tự, thủ tục. Đặc biệt là trực tiếp ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, ông Vũ đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên giấy đất không còn giá trị (đã chuyển nhượng người khác và được thu hồi, hủy bỏ). Sau đó lập thủ tục chuyển nhượng cho người khác trái quy định của pháp luật.