Bắt cựu bí thư Đảng ủy phường TP Thái Bình tội lạm quyền

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 15-12, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình (Tháo Bình) xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Thảo (59 tuổi, cựu bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm) để điều tra tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 15h chiều 15-12, cơ quan điều tra có mặt tại nhà riêng của ông Thảo tại đường Trần Lãm, TP Thái Bình để tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt.

Trước đó, ông Thảo bị thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường Trần Lãm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 12-2022.

Kết quả điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường Trần Lãm, ngày 20-4-2004, ông Thảo cùng chủ tịch UBND và công chức địa chính phường Trần Lãm có hành vi giao đất cho hộ gia đình ông Vũ Ngung (trú tổ 25 cũ) và ông Phạm Thanh Hà (trú tổ 32 cũ) trái quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Ngoài ra, khi giữ chức vụ chủ tịch UBND phường Trần Lãm và chủ tài khoản thu, chi ngân sách của UBND phường từ năm 2005 đến năm 2010, ông Thảo đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định cho 62 hộ gia đình, cá nhân.

Những vi phạm của ông Thảo được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình xác định, chỉ rõ và thi hành kỷ luật, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

