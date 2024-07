Công an TP Vinh chặt đứt đường dây ma túy liên huyện

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện do đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu. Là đối tượng có tiền án về ma tuý, Tuấn Anh cấu kết với những thành phần bất hảo, mua ma túy ở nước ngoài rồi vận chuyển về tập kết tại TP Vinh, sau đó chia nhỏ bán cho các điểm bán lẻ trên địa bàn và các huyện lân cận.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng này tỏ ra ranh mãnh, chỉ bán ma túy cho những đối tượng quen biết, thông qua người quen giới thiệu. Quá trình "giao dịch" đối tượng thường chọn những khu vực vắng vẻ và thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm... Ngoài ra, Tuấn Anh cũng lợi dụng địa hình khu vực phường Trung Đô có nhiều ngõ, ngách nhỏ, chằng chịt để thực hiện các vụ giao dịch...

Tang vật thu giữ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 14h30 ngày 15/7/2024, tại số 72 đường Cù Chính Lan, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh phối hợp với Công an phường Trung Đô, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tuấn Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ là 2kg ma tuý đá và một số tang vật liên quan.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh điều tra mở rộng.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân