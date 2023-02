Bắt 2 tên cướp giật trên đường quê

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Hậu (SN 1993) và Lê Công Đức (SN 1992) đều trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng ngày 17/2, tại khu vực ngã tư Lộc Thủy (thuộc xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án là 2 thanh niên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi cướp giật 1 điện thoại di động Iphone 7plus của một thiếu niên khi đang ngồi trên xe đạp điện.

2 đối tượng trong chuyên án.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án và chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy phối hợp với Công an các xã, thị trấn trong và ngoài huyện để rà soát, truy xét đối tượng.

Đến ngày 21/2, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an xã Đại Thành, huyện Yên thành bắt giữ thành công 2 đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7plus màu đen, 1 xe mô tô.

Quá trình điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Hậu là người điều khiển xe mô tô, còn Đức ngồi phía sau trực tiếp cướp giật điện thoại của người đi đường. Sau khi gây án, Đức mang về địa bàn huyện Yên Thành để tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn