Thanh niên cướp giật dây chuyền hơn 1 lượng vàng để có tiền sắm đồ Tết

Đối tượng Trần Ngọc Cường.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-12-2022, chị Lê Thị Tuyết Mai trên đường điều khiển xe máy về nhà thì bất ngờ bị Cường áp sát giật sợi dây chuyền vàng (trọng lượng hơn 10 chỉ) trên cổ tại khu vực ấp Cần Thới.

Cú giật mạnh khiến cả 2 ngã xuống đường. Bị chị Mai nắm áo và tri hô, Cường dùng tay đánh lại rồi ném sợi dây chuyền để thoát thân.

Lúc này, anh Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Văn Nghĩa đang uống cà phê gần đó nghe tiếng tri hô nên chạy đến nhưng Cường rời khỏi hiện trường.

Sợi dây chuyền tang vật.

20 phút sau, phát hiện Cường nên 2 người này giữ lại, đồng thời báo công an. Tại công an, Cường khai do cần tiền mua sắm tết nên ra tay cướp giật.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn