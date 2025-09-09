Bắt 02 đối tượng trộm 44 cuộn dây điện gây thiệt hại hơn 70 triệu đồng

Trước đó chiều 06/9/2025, Công an xã Hưng Nguyên tiếp nhận tin báo của một công ty có trụ sở tại xã Hưng Nguyên về việc tối 05/9/2025, đơn vị này bị kẻ gian đột nhập nhà xưởng trộm 44 cuộn dây điện các loại với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

02 đối tượng Nguyễn Quang Việt và Nguyễn Hữu Bằng cùng tang vật vụ án



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên đã tập trung lực lượng, nhanh chóng xác minh vụ việc. Do thời gian mất trộm xảy ra vào đêm tối, khu vực nhà xưởng của công ty không có camera theo dõi nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong chưa đầy 02 ngày tính từ thời gian tiếp nhận tin báo đến sáng 08/9/2025, Công an xã Hưng Nguyên đã làm rõ và bắt giữ 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà xưởng của công ty nói trên là: Nguyễn Quang Việt (sinh năm 2001) và Nguyễn Hữu Bằng, (sinh năm 2003) cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, thu hồi toàn bộ tài sản trao trả bị hại. Đáng nói, Việt và Bằng là anh em trong một gia đình. Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, do có thời gian từng làm việc tại nhà xưởng công ty nói trên nên Việt biết trong khu vự này có các cuộn dây điện, từ đó nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tối 05/9/2025, Việt rủ Bằng là em trai của mình, mặc áo mưa, đeo khẩu trang đột nhập nhà xưởng công ty để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Quang Việt

Hiện, Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, ngày 29/8/2025, Công an xã Hưng Nguyên đồng chủ trì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng đã bắt giữ nhóm 04 đối tượng gồm: Võ Văn Đại (sinh năm 1986); Phan Văn Tướng (sinh năm 2001); Nguyễn Trọng Sơn (sinh năm 1997) và Hồ Viết Dũng (sinh năm 1985), cùng trú xã Hưng Nguyên về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

Việc nhanh chóng tập trung điều tra, xác minh, làm rõ 02 vụ, bắt 06 đối tượng tội phạm chỉ trong ít ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ đã thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an xã Hưng Nguyên, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn