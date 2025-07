Một năm, 2 đối tượng trộm gần 600 chỉ vàng

Pháp luật

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1978, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) và Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Trong vòng 1 năm, Thành và Lâm thực hiện 4 vụ trộm, lấy 592 chỉ vàng.