Ông chủ vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy đóng cửa - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 6-4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I-2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này. Trong số đó, có ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Trước đó, khoảng 13h ngày 25-3, nhiều cảnh sát, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và số 139 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, công an mang theo nhiều thùng tài liệu từ các cơ sở này.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện thương hiệu có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.

Công an xuất hiện phía bên trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy ngày 25-3 - Ảnh: DANH TRỌNG

Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài sau khi làm việc tại Cửa hàng số 15 Trần Nhân Tông - Ảnh: THÚY NAM

