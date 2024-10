Bão số 6 gây mưa to cục bộ ở miền Trung, 3 người chết do bất cẩn

Chiều nay (27/10), tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, trời mưa to, một số nơi bị chia cắt, mất điện cục bộ. Tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam trời tạnh, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, sẵn sàng đối phó với mưa lớn do hoàn lưu bão.

Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở các xã ven sông huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chiều nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa to đến rất to kèm gió mạnh. Tỉnh Quảng Bình đang triển khai các phương án vận hành, bảo vệ an toàn đập, hồ chứa nước, đặc biệt các hồ chứa xung yếu. Hiện nay, mực nước tại sông Kiến Giang, sông Gianh bắt đầu lên. Nhiều người dân vùng trũng tại huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới đã di chuyển các phương tiện như ô tô, xe tải lên các cây cầu hoặc nơi cao ráo để tránh bị ngập lụt. Dự kiến mực nước trên sông Gianh có khả năng lên trên mức báo động 2, sông Kiến Giang lên mức báo động 2 đến báo động 3 gây ra ngập lụt.

Nước tràn vào nhà dân.

Ông Ngô Mậu Tình, ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Theo thông tin tôi biết thì nhiều xã ở huyện Lệ Thủy trời mưa rất to, nhiều nơi mưa dữ dội, nước ở bàu Sen huyện Lệ Thủy cũng đang tràn về vùng giữa rất nhiều. Hiện tại nơi tôi sống nước đã vào đến sân, chuẩn bị vào bên trong, nước từ ngoài cánh đồng dâng lên tràn vào và chắc chắn gây ngập lụt”.

Ảnh hưởng bão số 6, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đắckrông, nước lũ dâng cao gây ngập các ngầm, cầu tràn. Ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết: Các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an, quân sự tổ chức canh gác; lập barie ngăn không cho người và phương tiện qua lại.

“Huyện đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tập trung, sử dụng barie và lực lượng trực và ba đập tràn đã bị tràn thì kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn, và rào chắn đảm bảo không gây thiệt hại cho người dân. Huyện đang chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương, tiếp tục công tác phòng tránh bão cho đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân”- ông Lợi nói.

Thành phố Đà Nẵng huy động phương tiện, lực lượng khắc phục hậu quả bão số 6.

Tại thành phố Đà Nẵng, nước sông Hàn dâng cao gây ngập mặt đường Như Nguyệt với chiều dài khoảng 800m, sóng lớn đánh gây hư hỏng, bong bật gạch, sụt lún, hư hỏng vỉa hè nhiều vị trí, xô lệch các bó bồn cây xanh, ngã trụ đèn trang trí phía sông và đất, cát tràn lên vỉa hè, lòng đường.

Khu vực bờ kè phường Cửa Đại, thành phố Hội An sóng xô vào bờ cao 3m.

Sở Giao thông-Vận tải thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo nhà thầu quản lý đường đã triển khai ngay công tác cảnh báo, đảm bảo giao thông. Hiện đơn vị đang triển khai dọn dẹp và kiểm tra, khắc phục các vị trí hư hỏng vỉa hè. Gió mạnh trong buổi sáng cũng làm một số cây xanh bị nghiêng, bật gốc, gãy đổ, ảnh hưởng an toàn giao thông. Các địa phương, đơn vị quản lý cây xanh đang cắt dọn. Biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường bị nghiêng, ngã tại 61 vị trí, hiện nhà thầu quản lý đường đang triển khai khắc phục. Đèn tín hiệu điều khiển giao thông ngừng hoạt động do ảnh hưởng của mưa lớn gây mất điện, bị xô lệch, xoay, rơi bể do gió lớn tại 31 vị trí nút giao cũng đã được khắc phục, đảm bảo hoạt động bình thường.

Du khách nhìn ngắm phố cổ Hội An trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị khơi thông, dọn dẹp cỏ rác tại các vị trí cửa thu nước ở những khu vực có nguy cơ ngập úng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Lãnh đạo thành phố cũng đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn cho hệ thống trang thiết bị tại Cảng Liên Chiểu; các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực đầy đủ tại những vị trí xung yếu cũng như chuẩn bị các phương án dự phòng để ứng phó với tình huống xấu nhất.

Mặc dù cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng có cường độ không lớn nhưng nguy cơ gây mưa lớn kéo dài rất cao, do đó lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quán triệt các địa phương ứng phó với tinh thần không được chủ quan. Ông Trần Công Nguyên, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của thành phố, quận Liên Chiểu đã triển khai tất cả với phương châm 4 tại chỗ.Hiện nay các lực lượng quân đội cũng như của quận đã triển khai đến tất cả các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở. Các điểm trên đỉnh đèo Hải Vân thì đã yêu cầu bà con không được buôn bán lại sớm. Thứ 2 nữa là điểm Suối Lương dòng chảy khu này rất nguy hiểm cho nên toàn bộ 26 hộ kinh doanh ở đó vẫn phải sơ tán ra khỏi khu đó”.

Thành phố Hội An yêu cầu người dân và du khách không đến gần khu vực bờ biển.

Tại tỉnh Quảng Nam, 3 người bị thương và 1 người tử vong khi chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 6. Trường hợp người tử vong ở khu phố Nghĩa Phước, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc khi leo lên mái nhà để gia cố, chằng chống nhà cửa bị trượt thang, tụt chân rơi xuống đất tử vong. Ngoài ra, 13 nhà dân ở các xã vùng cao của huyện Tây Giang, Phước Sơn bị tốc mái. Các lực lượng tại địa phương đang cùng người dân khắc phục những căn nhà bị hư hỏng.

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao gây ngập lụt.

Từ trưa 27/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mưa ngớt, nhiều khu vực thời tiết đẹp, nắng ráo. Tại nhiều huyện miền núi cao ở tỉnh Quảng Nam như Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức… tiếp tục xuất hiện tình trạng sụt lún, nhiều đồi núi nằm sát khu dân cư được phát hiện nhiều vết nứt sâu, kéo dài, nguy cơ sạt lở rất lớn. Trải qua nhiều đợt mưa lớn từ đầu năm đến nay, khu vực đồi núi này đất đã ngậm no nước, các vết nứt ngày càng kéo dài, nếu mưa lớn kéo rất dễ xảy ra sạt lở. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, từ chiều tối 26/10 đến trưa 27/10 tỉnh Quảng Nam đã sơ tán hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vết nứt xuất hiện ở trên đỉnh đồi ngay chính giữa khu dân cư Nà Nổ, xã Phước Gia.

Cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Bão số 6 vào đất liền đúng thời điểm triều cường, sóng biển rất mạnh tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên bờ kè phường Cửa Đại, thành phố Hội An sóng xô vào bờ cao 3m. Ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết, nước tràn lên đường vào khu dân cư dọc bờ biển phường Cửa Đại. Một số đoạn bờ biển bị sạt lở, nước biển xâm thực.

“Địa phương liên tục phát đi thông tin cảnh báo cho người dân, du khách không tụ tập tại các địa điểm mất an toàn như khu vực bãi tắm, bờ kè Cửa Đại. Những vị trí này sóng mạnh, sóng cao rất nguy hiểm cho người dân và du khách”- ông Sỹ nói.

Du khách quốc tế tham gia dọn vệ sinh trên phố cổ Hội An.

Chiều tối nay 27/10, khu vực phố cổ Hội An, nước lũ trên sông Hoài lên chậm, các tuyến đường trong phố cổ khô ráo. Du khách trong nước và quốc tế đổ về phố cổ Hội An khá đông. Một số du khách tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng người dân địa phương.

Your browser does not support the video tag.

Clip thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sau bão số 6.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo VOV