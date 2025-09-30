Bão số 10: 26 người chết, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 13h ngày 30/9), bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Số lượng nhà bị sập là 88 người, 135.772 bị hư hỏng, tốc mái; 13.809 nhà ngập. 25.547 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 8.760 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.366 điểm trên các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông. Sạt lở 6.510m kè, bờ sông, bờ biển.

Xảy ra 15 sự cố đê điều; 5.661 cột điện bị gãy, đổ; 57.815 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Dự báo, từ 30/9-1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), thượng lưu sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 4 trận động đất, cụ thể: Tại xã Măng Bút xảy ra 3 trận với độ lớn từ 2,6-3,6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tại xã Măng Ri xảy ra 1 trận với độ lớn 2,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Mưa rất lớn ở nhiều nơi, lũ lên ở mức báo động

Tính từ 19h ngày 29/9-13h ngày 30/9, tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 190mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 199mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 239mm; Yên Mỹ (Thái Nguyên) 218mm; Lăng Căn (Tuyên Quang) 197mm, Bình Phú (Tuyên Quang) 184mm; Luông Dăm (Phú Thọ) 266mm, Lạc Lương (Phú Thọ) 259mm; Kim Anh (Hà Nội) 177mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 306mm, Vũng Sú (Thanh Hóa) 266mm.

Dự báo, ngày và đêm 30/9, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Do mưa lớn, mực nước lên rất nhanh (cập nhật đến lúc 12h ngày 30/9) trên một số sông chính như sau: Trên sông Lô tại Tuyên Quang 18,1m dưới báo động (BĐ) 1 là 3,9m. Trên sông Gâm tại trạm Chiêm Hóa 37,3m dưới BĐ2 0,2m, hiện đang lên. Trên sông Thao tại Lào Cai 83,06m trên BĐ2 1,06m, tại Yên Bái là 34,17 trên BĐ3 2,17m.

Trên sông Bứa tại Thanh Sơn, Phú Thọ 24,7m, trên BĐ2 0,2m; trên sông Bôi tại Hưng Thi 15,78m trên BĐ3 2,78m.

Bắc Ninh: Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn 44,08m, trên BĐ2 1,08m; Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,24m, trên BĐ3 0,14m. Lũ đang lên. Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 15,07m, trên BĐ1 0,07m, tại Xuân Khánh 10,06m, trên BĐ1 1,06m; sông Yên tại Chuối 4.47m, trên BĐ3 0,97m; sông Mã tại Lý Nhân 12,36m, trên BĐ3 0,36m, tại Giàng 6,42m, dưới BĐ3 0,08m; sông Lèn tại Cụ Thôn 5,5m trên BĐ3 2,05m; trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 10,63m dưới BĐ3 0,63m.

Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 142,11m trên BĐ3 0.11m, tại Con Cuông 30,16m trên BĐ2 1,16m, tại Chợ Tràng 4,78m trên BĐ2 0,78m; sông Lam tại Yên Thượng 9,3m trên BĐ3 0,3m. Lũ đang lên.

Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,0m, mức BĐ1, đang xuống; sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,62m, trên BĐ2 0,12m, đang xuống; sông La tại Linh Cảm 5,28m, trên BĐ1 0,78m, đang lên.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, sông Mã lên trên mức BĐ3; sông Cả, sông Lục Nam lên trên BĐ2. Từ 30/9 đến 01/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Đề nghị UBND các tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Trị ứng phó với tình hình bão, mưa lũ còn phức tạp

Để ứng phó với tình hình bão, mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo an toàn chống bão, lũ của các tuyến đê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025, 176/CĐ-TTg, 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê.

Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV