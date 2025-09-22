Bão Ragasa đổ bộ vào đất liền ở thời điểm nào?

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định: “Khả năng trong ngày 25/9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào đất liền nước ta. Điều đặc biệt lưu ý là mặc dù bão vẫn ở ngoài khơi nhưng hoàn lưu phía Tây của bão tác động cho một khu vực rộng lớn ở ven biển, kéo xuống tận tới khu vực Lâm Đồng - Cà Mau… gây ra hiện tượng dông lốc trước bão, đây là hiện tượng cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ven bờ, người dân thường rất chủ quan. Khi bão ảnh hưởng đến khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn. Ngay từ thời điểm này ngư dân và người dân trên các lồng bè cần có phương án ứng phó. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần có phương án chằng chống nhà cửa trước khi bão lớn vào bờ”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), bão Ragasa là 1 trong cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua hoạt động ở Biển Đông. Và có khả năng vượt cường độ so với bão Yagi năm 2024.

Có 2 kịch bản hướng đi của bão Ragasa: Kịch bản 1, bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Bắc hướng đến phía Nam vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc). Với kịch bản này bão sẽ ma sát với đất liền Trung Quốc cường độ sẽ suy yếu đi từ 2-4 cấp khi vào tới Vịnh Bắc Bộ.

Kịch bản 2 là bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ còn rất mạnh, từ đó sẽ gây ra những tác động như mưa lớn, gió rất mạnh cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

“Ngoài ra thêm một hình thái thời tiết rất đáng lưu ý trong thời điểm bão Ragasa vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi vào Vịnh Bắc Bộ trong ngày 25, 26/9, có một khối không khí lạnh ở Trung Quốc di chuyển xuống làm ảnh hưởng đến hướng đi, cường độ, vùng tác động của cơn bão. Vì vậy sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới. Từ 22/9, tại khu vực Bắc Biển Đông đã bắt đầu chịu tác động của bão Ragasa với cường độ bão mạnh cấp 8 – cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 giật cấp 17, sóng biển cao trên 10m. Từ 24/9, bão đã bắt đầu tác động đến khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15, 16. Kèm theo đó có mưa dông và biển động rất mạnh. Trên đất liền, hiện đang có 2 kịch bản tác động của bão Ragasa, tuy nhiên khu vực tác động sẽ là khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ với vùng tác động rất rộng gây mưa lớn diện rộng. Vùng gió mạnh sẽ kéo dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, thậm chí mở rộng xuống phía Bắc của tỉnh Quảng Trị”, Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định thêm.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV