Hôm nay, siêu bão Ragasa vào Biển Đông, cường độ có thể mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ragasa lúc 1h sáng 22-9 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 1h sáng 22-9, tâm siêu bão Ragasa đang ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17 (184-220km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo ngày và đêm nay (24 giờ tới), siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h sáng mai, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 17 (202-220km/h), giật trên cấp 17.

Trong ngày và đêm mai (24-48 giờ tiếp theo), siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/h.

Đến 1h sáng 24-9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 4h30 sáng 22-9 - Ảnh: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá siêu bão Ragasa trên Biển Đông có cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Trong ngày 24-9, bão có khả năng suy yếu dần, đến khoảng sáng sớm ngày 25-9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo trong ngày 25-9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về kịch bản xấu hơn có khả năng xảy ra, đó là khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn, với kịch bản này ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa - Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Với diễn biến và dự báo đến hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý trước tiên là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ hôm nay (22-9) gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24-9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng ngày 25-9 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7m.

"Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400km và các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ