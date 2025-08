Báo Anh bất ngờ gọi tên điểm đến này của Việt Nam lọt top tuyệt nhất thế giới: Vượt cả Dubai, Bangkok

Tờ báo danh tiếng của Anh The Telegraph mới đây đã công bố kết quả bình chọn những thành phố tuyệt nhất thế giới năm 2025, thu hút khoảng 20.000 độc giả tham gia. Danh sách bao gồm Top 10 thành phố toàn cầu và các hạng mục theo khu vực: châu Âu, châu Mỹ và "phần còn lại của thế giới". Đáng chú ý, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã vinh dự góp mặt trong Top 10 thành phố tuyệt nhất ngoài châu Âu và châu Mỹ, sánh vai cùng những điểm đến du lịch nổi bật trên toàn cầu.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã vinh dự góp mặt trong Top 10 thành phố tuyệt nhất ngoài châu Âu và châu Mỹ trong cuộc bình chọn của tờ The Telegraph. (Ảnh: Vinpearl)

Gần 20.000 độc giả Telegraph bình chọn Hà Nội

Cuộc khảo sát thường niên của The Telegraph Travel Awards 2025 đã ghi nhận gần 20.000 lượt độc giả toàn cầu tham gia bình chọn. Trong danh sách 100 thành phố tuyệt nhất thế giới, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 31, vượt qua nhiều cái tên quen thuộc tại châu Á như Bangkok (40), Mumbai (43), Kuala Lumpur (68), hay cả Dubai (73).

Không chỉ dừng ở đó, Hà Nội còn đứng thứ 10 trong danh sách "những thành phố tuyệt nhất ngoài châu Âu và châu Mỹ", một hạng mục ghi nhận những điểm đến hấp dẫn và đang lên tại các châu lục khác. Đây là minh chứng cho sức hút bền bỉ và ngày càng tăng của Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Hà Nội là là nơi "hội tụ cả chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp đặc trưng dễ nhận diện, ẩm thực tuyệt vời, văn hóa phong phú và có nhiều hoạt động thú vị để khám phá". (Ảnh: Quốc phòng Thủ đô)

Theo The Telegraph, một thành phố lý tưởng với du khách là nơi "hội tụ cả chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp đặc trưng dễ nhận diện, ẩm thực tuyệt vời, văn hóa phong phú và có nhiều hoạt động thú vị để khám phá". Với độc giả của tờ báo, Hà Nội là điểm đến đáp ứng trọn vẹn tất cả những yếu tố đó. Từ 36 phố phường cổ kính, hồ Hoàn Kiếm thơ mộng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho tới các không gian sáng tạo trẻ trung, các nhà hàng phục vụ đặc sản Bắc Bộ và những buổi tối rộn ràng ở phố đi bộ hồ Gươm… tất cả khiến du khách cảm thấy vừa như quay về quá khứ, vừa như bước vào một đô thị hiện đại đầy sức sống.

Báo chí quốc tế ca ngợi Hà Nội là điểm đến không thể bỏ qua

Nhiều tạp chí và báo chí quốc tế đã dành lời khen ngợi cho Hà Nội, khẳng định đây là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Đông Nam Á và thế giới.

Travel + Leisure, trong bài viết "15 Dream International Vacations That Are Surprisingly Affordable" (2025), xếp Hà Nội ở vị trí thứ 13 toàn cầu, nhấn mạnh rằng nơi đây hội tụ nền văn hóa nghìn năm, ẩm thực tinh tế và chi phí "dễ chịu đến kinh ngạc". Tờ tạp chí đánh giá Hà Nội là điểm đến nơi người ta vừa được sống chậm giữa các di tích cổ kính, vừa được hòa mình vào cuộc sống năng động, hiện đại, một trải nghiệm du lịch "đáng nhớ mà không tốn kém".

Nhiều tạp chí và báo mạng uy tín quốc tế đã dành lời khen ngợi cho Hà Nội. (Ảnh: lsvn.vn)

The Times (Anh) cũng vừa công bố danh sách "12 Most Remarkable Places to Visit in Vietnam" trong đó Hà Nội được mô tả là một thủ đô huyền thoại, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện: những ngôi đền cổ, phố cổ sầm uất, quán cà phê phong cách Pháp và hộp bánh mì thơm lừng. Tờ báo khống chế hình ảnh Hà Nội là "full of history, charm, museums, shops, markets and wonderful street food", một nơi mà du khách không thể không dành thời gian khám phá.

Bài viết trên Travel & Tour World, tác phong quốc tế, nhận định Hà Nội đang nổi lên như một điểm đến toàn cầu hàng đầu với sự phục vụ du lịch sáng tạo: từ các tour đêm, sự kiện lễ hội độc đáo cho đến nền tảng công nghệ số hỗ trợ du khách. Hà Nội theo đó "đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu thế giới nhờ cột mốc tăng trưởng du lịch đột phá, trải nghiệm mới mẻ và công nghệ du lịch thông minh" trong năm 2025.

Du lịch Hà Nội bứt phá mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến hết tháng 7/2025, thành phố đã đón khoảng 18,36 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 22% so với cùng kỳ 2024), còn lại là khoảng 14,15 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 73.000 tỷ đồng, tăng gần 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 7, Hà Nội đón khoảng 2,8 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 10.680 tỷ đồng. Mức tăng trưởng ổn định về cả lượng khách lẫn doanh thu cho thấy Hà Nội không chỉ giữ vững vị thế là điểm đến hàng đầu cả nước, mà còn đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch quốc tế của Việt Nam.

Tính đến hết tháng 7/2025, thành phố Hà Nội đã đón khoảng 18,36 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, xu hướng khách quốc tế đến Hà Nội ngày càng đa dạng, đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp… với nhu cầu lưu trú dài ngày, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực – mua sắm và các dịch vụ đặc thù như du lịch đêm, du lịch MICE, chăm sóc sức khỏe.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Hà Nội

Theo kinh nghiệm của Vietnam Airlines và đánh giá từ cộng đồng quốc tế, mùa thu (tháng 8 đến tháng 11) và mùa xuân (tháng 3 đến tháng 4) là thời điểm đẹp nhất để khám phá Hà Nội. Vào những tháng này, thời tiết Thủ đô mát mẻ, dễ chịu, nắng vàng nhẹ, thích hợp để dạo quanh phố cổ, tham quan di tích và tận hưởng không khí văn hóa đường phố đặc trưng.

Mùa thu Hà Nội cũng là mùa của cốm làng Vòng, của hoa sữa, của những buổi chiều lang thang bên hồ Tây hay ngồi bên ly cà phê trứng ngắm phố. Trong khi đó, mùa xuân mang lại không khí lễ hội rộn ràng, từ chợ hoa Quảng Bá đến các lễ hội truyền thống ở vùng ven.

Theo kinh nghiệm của Vietnam Airlines và đánh giá từ cộng đồng quốc tế, mùa thu (tháng 8 đến tháng 11) và mùa xuân (tháng 3 đến tháng 4) là thời điểm đẹp nhất để khám phá Hà Nội. (Ảnh: Mia)

Sẵn sàng đón khách dịp đại lễ

Theo trang Hanoi Online, sắp tới, Hà Nội sẽ bước vào chuỗi sự kiện trọng đại nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Không chỉ có lễ diễu binh, diễu hành, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và biểu diễn đường phố sẽ được tổ chức tại khu vực trung tâm, hứa hẹn thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đổ về Thủ đô.

Báo Chính phủ cho hay, Sở Du lịch Hà Nội đã có kế hoạch phối hợp với các sở ngành, quận huyện, doanh nghiệp để nâng cấp chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, thân thiện, hấp dẫn cho du khách. Nhiều chương trình tour đặc biệt cũng đang được giới thiệu, tập trung vào các chủ đề "Hà Nội ngàn năm văn hiến", "Hà Nội ban đêm", "Ẩm thực phố cổ" hay "Trải nghiệm làng nghề ngoại thành".

Với khí thế sôi động từ đầu năm, sự ghi nhận từ quốc tế, cùng tinh thần đổi mới và chuyên nghiệp trong tổ chức, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch toàn cầu năm 2025.

Tác giả: Nguyệt Phạm (Theo Sở Du lịch Hà Nội, Hanoi Online, The Telegraph)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn