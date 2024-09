Bánh trung thu có thật sự giảm giá sớm?

Cẩn thận hàng không rõ nguồn gốc Sắp đến mùa trung thu nên các nhà sáng tạo nội dung (KOL, KOC) đua nhau review các loại bánh trung thu trên thị trường khiến người xem bất giác "chốt đơn" theo cảm hứng. Các gian hàng online cũng tích cực bán hàng các loại bánh trung thu với kích cỡ nhỏ và giá khá rẻ, chỉ khoảng 30.000 - 35.000 đồng/bánh, cỡ 100 – 150 gram và bánh trung thu khổng lồ, kích cỡ 500 gram với giá chỉ 60.000 - 90.000 đồng. Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường đã khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn bánh trung thu rõ nguồn gốc xuất xứ, thận trọng khi mua sản phẩm nhập khẩu. Bởi lẽ, nhiều sản phẩm nhập lậu không qua kiểm định nên không bảo đảm được chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cuối tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm bánh trung thu các loại không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất bánh trung thu do ông P.M.K (ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.