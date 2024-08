Bạn trai lương 70 triệu/tháng mà vẫn bị vợ phản bội phải ly hôn, tôi hết mực tin tưởng anh cho đến ngày biết sự thật thì "block" luôn

Lúc mới yêu nhau, Tiến nói bản thân là trai tân, tôi tin thật nhưng sau lần tiếp xúc với một người bạn của anh ấy thì quá khứ của anh bị bại lộ tất cả. Tiến từng trải qua một đời vợ, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ có nửa năm rồi ly hôn, giữa 2 người chưa có con.

Tôi thắc mắc lý do hôn nhân đổ vỡ thì người bạn không chịu nói thật và nhắc tôi cứ từ từ tìm hiểu. Ngay sau đó, tôi truy hỏi Tiến về chuyện quá khứ và anh mới chịu thú nhận, bỏ vợ là do chị ấy phản bội. Nghe thế, tôi rất thương bạn trai và tự nhủ sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều để bù đắp lại những tổn thương do vợ cũ gây ra.

Tuần trước, Tiến đưa tôi đi tham dự đám cưới của em họ. Ở đó, tôi rất bất ngờ khi gặp được vợ cũ của Tiến. Tôi vui vẻ đến chào hỏi và tự giới thiệu bản thân là bạn gái mới của Tiến.

Còn chị ấy nói tên Thảo, là bạn thân của cô dâu. Thì ra cô dâu mời chúng tôi và vợ cũ của Tiến đến tham dự. Tôi không hỏi gì mà Thảo chủ động nói lý do ly hôn với Tiến là do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Nghe đến đây thì tôi tò mò và muốn tìm hiểu lý do thật sự là gì, ai là người nói đúng. Chị Thảo nói thu nhập của Tiến mỗi tháng 70 triệu, lấy vợ rồi mà tháng nào cũng đưa cho mẹ đẻ giữ 50 triệu. Ngôi nhà mà Tiến đang ở là tiền của anh ấy bỏ ra mua nhưng lại đứng tên bố mẹ.

Ảnh minh họa

Tiền kiếm được nhiều là vậy mà mỗi tháng Tiến chỉ đưa cho chị Thảo có 2 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt. Anh ấy nói khi nào có con rồi đưa thêm. Chị bảo trong thời gian sống chung, thấy Tiến quá tính toán và keo kiệt nên chị âm thầm uống thuốc tránh thai. Chị không muốn lãng phí cả đời người làm giúp việc cho Tiến nên quyết định ly hôn.

Tiến kiếm được rất nhiều tiền, vậy mà anh nói với tôi lương mỗi tháng có 20 triệu và ngôi nhà anh đang ở là của bố mẹ mua cho.

Buổi tối hôm ấy, tôi hỏi Tiến sau khi cưới nhau, ai là người giữ tiền trong gia đình. Anh ấy nói:

"Tiền vợ làm thì vợ giữ, còn tiền của anh đưa trả cho mẹ đẻ, bởi ngôi nhà đang ở là bố mẹ đứng ra vay tiền mua nên anh sẽ trả góp từng tháng".

Đang thời gian tìm hiểu yêu đương mà Tiến đã không thật lòng với tôi. Tôi nói là chị Thảo đã kể hết mọi chuyện, tôi không muốn đi theo vết xe đổ của chị ấy nên quyết định chia tay. Tôi lập tức "block" số điện thoại, Facebook, Zalo của Tiến, anh tìm đến tận nhà để xin lỗi và hứa sẽ đối xử tốt với tôi. Anh còn hứa sẽ đưa cho tôi nửa số lương mỗi tháng sau khi cưới. Theo mọi người, tôi có nên tin tưởng anh ấy không?

Tác giả: DUNG NGUYỄN

Nguồn tin: phunumoi.net.vn