Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, sau khi nghe, thảo luận và thống nhất các nội dung, đồng chí Nguyễn Đức Trung đã ký biên bản bàn giao công tác Bí thư Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Khắc Thận.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, nơi đồng chí đã có thời gian dài công tác (từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy). Đồng chí nhấn mạnh Nghệ An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thời gian công tác tại đây là một kỷ niệm sâu sắc và quý báu trong cuộc đời công tác của mình.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng vào sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, dưới sự lãnh đạo của đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy mới Nguyễn Khắc Thận.

Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đồng chí cho biết dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ luôn dõi theo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho sự phát triển của quê hương Nghệ An.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Trung trong quá trình công tác tại Nghệ An, Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận bày tỏ ấn tượng và cảm động khi được về nhận nhiệm vụ công tác tại Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp nối những định hướng và ý tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nỗ lực hết mình với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển chung của tỉnh.

Nhấn mạnh việc đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, đồng chí Tân Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo và tập thể, đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Nghệ An theo đúng Nghị quyết của Trung ương.

