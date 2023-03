Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW trình bày Báo cáo tổng hợp chung tình hình tổng kết và nội dung cơ bản của các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì phối hợp các Bộ ngành và Tỉnh ủy Nghệ An triển khai Đề án: “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2023.

Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương trong vùng thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 85-KH/BKTTW, ngày 23/5/2022, đề nghị 19 Bộ ngành và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Trong quá trình tổng kết, mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo đã đã cố gắng linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động tổng kết; sử dụng các số liệu được cơ quan thống kê cung cấp để phân tích, đánh giá về phát triển kinh tế của tỉnh và chọn lọc các số liệu của các bộ, ngành và địa phương trong phân tích, đánh giá các nội dung khác để xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Nghệ An và các Bộ ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo Kế hoạch đề ra và hoàn thành Báo cáo tổng kết của địa phương, đơn vị mình gửi về Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở các Báo cáo tổng kết của 19 ban cán sự đảng các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy Nghệ An; kết quả Hội thảo, Tọa đàm, khảo sát thực tế và ý kiến của lãnh đạo Tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các Trường Đại học; Thường trực Tổ Biên tập đã tiến hành chắt lọc, tổng hợp và xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết, Tờ trình và Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chỉ đạo hôm nay nhằm mục đích góp ý các sản phẩm của Đề án như Dự thảo báo cáo tổng kết, Tờ trình, Nghị quyết mới để các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham gia ý kiến, thống nhất các nội dung giúp Thường trực Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của Đề án và báo cáo Bộ Chính trị theo Kế hoạch đề ra.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến trực tiếp về một số vấn đề.

Thứ nhất, đánh giá, cho ý kiến về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày của Báo cáo, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết để đảm bảo các sản phẩm của Đề án vừa phù hợp với các quy định của Trung ương, vừa bảo đảm khoa học và phù hợp với thực tiễn và những vấn đề đặt ra với tỉnh Nghệ An.

Thứ hai, tham gia thêm về các nhận định, đánh giá được chỉ ra của Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới về công tác tổ chức quán triệt, kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính khách quan và và toàn diện của dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới.

Thứ ba, tham gia ý kiến về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới đề ra nhằm phát triển Tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bảo đảm để các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích hợp được các chủ trương, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương và bối cảnh tình hình mới.

Thứ tư, trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành đánh giá sâu và nhiều chiều về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, trình độ phát triển của tỉnh Nghệ An trong tổng thể vùng và cả nước để phát hiện thêm các “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được khai thông để đề xuất thêm nhiệm vụ, giải pháp đột phá, các cơ chế chính sách đặc thù cần định hướng ban hành để thu hút, dẫn dắt các nguồn lực và tạo ra động lực mới phục vụ phát triển Tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; định vị rõ hơn vai trò của tỉnh Nghệ An về các ngành, lĩnh vực trong tổng thể vùng và cả nước để nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thí điểm để tỉnh Nghệ An thực hiện tốt hơn vai trò của mình với vùng và cả nước.

Xuất phát từ thực tiễn công tác, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Tỉnh ủy Nghệ An đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm đóng góp cụ thể với các dự thảo văn bản. Các ý kiến tham gia tại Hội nghị về cơ bản nhất trí và đánh giá cao phương pháp tổ chức Tổng kết, chất lượng nội dung Dự thảo Báo cáo, đồng thời cũng đi thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong tổ chức triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; gợi mở nhiều vấn đề mới, cần thiết bổ sung vào các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt tỉnh Nghệ An cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực Tổ Biên tập, các ý kiến đóng góp tâm huyết của thành viên Ban Chỉ đạo cũng như bổ sung một số vấn đề mà quá trình tổng kết cần làm rõ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn sự tham gia tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh để Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết mới đảm bảo phản ánh khách quan, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, những khó khăn thách thức và những yêu cầu đặt ra, đề xuất thêm những vấn đề mới nhằm phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An thời gian tới.

