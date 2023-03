Băn khoăn quy định chấm dứt quyền sở hữu chung cư

Đề xuất tiếp tục cấp tín dụng cho bất động sản Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng kiến nghị ban hành nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, bên cạnh hoàn thiện thể chế, để bảo đảm nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất triển khai gói tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng (tương đương 12% nhu cầu vốn) nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi này dành cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5%-2% so với lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ. Tờ trình dự thảo nghị quyết đề xuất giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Quan trọng không kém là cần bám sát tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản để có giải pháp kịp thời bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững...