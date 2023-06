Băn khoăn "căn cước công dân" hay "căn cước"!

Thêm 5 vị trí có hàm thiếu tướng Cùng ngày, QH đã thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Luật có hiệu lực từ ngày 1-8-2023. Luật có một số nội dung mới nổi bật như bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân; Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân; 1 trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Luật cũng quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân như sau: hạ sĩ quan 47 tuổi; cấp úy 55 tuổi; thiếu tá, trung tá 57 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ; thượng tá 60 tuổi với nam và 58 tuổi với nữ; đại tá 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ; cấp tướng là 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Cũng tại phiên làm việc, QH đã thông qua dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43 của QH.