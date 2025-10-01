Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30-9-2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn.

Quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khác nhau. Cụ thể:

Trước 2019, ông là Đại tá, Phó chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm chính trị Quân khu 9.

Năm 2019, ông là Thiếu tướng, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 9.

Từ tháng 11-2020 đến 1-2022, ông làm Chính ủy Quân khu 9.

Tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 1-2022, ông là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến tháng 1-2023, ông là Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ ngày 26-6-2024, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30-9-2025, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng trong hôm nay, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Tác giả: Nam Trần - Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ