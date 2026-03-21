Bàn giao gần 30kg vàng cho đơn vị trúng quyền mua với giá hơn 142 tỉ đồng

Sở Tài chính Hà Tĩnh, đơn vị thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 20-3, thông tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã bàn giao gần 30kg vàng cho Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, Nghệ An), sau khi doanh nghiệp này đã thanh toán đủ số tiền hơn 142 tỉ đồng.

Trước đó vào ngày 12-3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng với giá hơn 142 tỉ đồng. Cuộc bốc thăm có 6 doanh nghiệp tham gia.

Kết quả, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt đã trúng bốc thăm, được quyền mua tài sản nêu trên.

Theo quy định, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ký biên bản xác nhận kết quả (kể từ ngày 12-3), doanh nghiệp trúng quyền mua tài sản phải ký hợp đồng và nộp khoản tiền đặt cọc hơn 28,4 tỉ đồng (tương đương 20% giá trị lô vàng).

Số tiền còn lại, khoảng 113,6 tỉ đồng phải được thanh toán trong 5 ngày làm việc tiếp theo.

Ông Đường Triệu Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt - nói công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác và buôn bán vàng.

Số vàng mà đơn vị mua từ Sở Tài chính Hà Tĩnh có thành phần đạt từ 99,9% - 99,95%, nên công ty sẽ phải phân kim lại để hàm lượng vàng đạt 99,99%, sau đó mới chế tác ra các sản phẩm trang sức.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, đầu tháng 3-2026, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo tổ chức bán gần 30kg vàng tinh khiết với giá hơn 142 tỉ đồng.

Số vàng trên là tang vật của 2 vụ án bắt giữ, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ