Bán đấu giá trường cũ, phải bỏ ra 75 triệu đồng/tháng thuê địa điểm dạy học

Ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An, cho biết do Trường Mầm non Cửa Nam (tại số 85, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã bán đấu giá, trường mới thì chưa xây dựng, để có chỗ dạy và học cho giáo viên và các em học sinh, hiện phường đã thuê khu vực tầng 3 của Công ty TNHH Hoa Thường, ở đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Đội Cung, TP Vinh để tổ chức dạy học trong thời gian chờ xây dựng trường mới.

Do trường cũ đã bán đấu giá, TP Vinh phải bỏ ra 75 triệu đồng tháng để đi thuê điểm điểm dạy học.

Khu đất, và cơ sơ vật chất của Trường Mầm non Cửa Nam cũ đã ban giao cho người trúng đấu giá, việc dạy và học của giáo viên và học sinh mầm non phường Cửa Nam nay đã được chuyển sang phường Đội Cung.

Theo tìm hiểu, hợp đồng thuê địa điểm dạy học tại khu vực tầng 3 của Công ty TNHH Hoa Thường được ký vào tháng 6-2023, số tiền thuê mà UBND TP Vinh phải trả cho doanh nghiệp là 75 triệu đồng/tháng cho tổng diện tích thuê khoảng 1.800 m2.

Khu vực tầng 3 của Công ty TTHH Hoa Thường, nơi các em học sinh mầm non học tập.

Được biết, kinh phí để trả cho doanh nghiệp khi thuê địa điểm dạy và học của Trường mầm non Cửa Nam được lấy từ ngân sách. "Tiền thuê địa điểm 75 triệu đồng/tháng được lấy từ nguồn ngân sách của TP Vinh"- một cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vinh thông tin.

Trường mầm non Cửa Nam được xây dựng từ năm 2000, trên diện tích 650 m2, tổng cộng có 8 phòng học. Tháng 2-2022, địa phương bán đấu giá toàn bộ đất và tài sản trên đất tại vị trí cũ (bao gồm trường mầm non và nhà văn hóa phường), thu được hơn 56,2 tỉ đồng. Số tiền này theo kế hoạch sẽ được sử dụng để xây dựng trường mầm non tại địa điểm mới.

Trường Mầm non Cửa Nam đã bị bán đấu giá từ tháng 2-2022.

Tuy nhiên đến nay, đã hơn 1 năm rưỡi trôi qua, dự án xây dựng trường mới vẫn "án binh, bất động" vì vướng quy hoạch. Thực tế trên đã ảnh hưởng đến việc dạy và học của các giáo viên và học sinh. "Việc chuyển đến địa điểm mới dạy học nằm ngay dưới chân cầu vượt đã đem đến những bất tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con em. Nhiều phụ huynh đã cho con chuyển trường, cụ thể, năm ngoái (năm học 2022-2023) có 293 cháu theo học tại trường, năm nay (2023-2024) còn 231 cháu. Nguyên vọng thiết tha nhất của chúng tôi hiện nay là mong muốn dự án xây dựng trường mới sớm triển khai để cho các giáo viên, học sinh an tâm dạy học"- một lãnh đạo Trường Mầm non Cửa Nam mong muốn.

Ông Nguyễn Ngọc Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh, cho biết dự án trường mầm non phường Cửa Nam có mức đầu tư dự kiến hơn 50 tỉ đồng, do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư. Trường không triển khai được là do vướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án hào thành cổ. Hiện theo quy hoạch mới trường không xây dựng ở vị trí cũ nữa mà chuyển sang vị trí khác. "Do chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch nên chúng tôi chưa thể triển khai xây dựng dự án được"- ông Phong nói.

Chưa đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh, Nghệ An, cho biết trường mầm non Cửa Nam là trường công lập duy nhất trên địa bàn đến nay chưa đạt chuẩn quốc gia vì cơ sở vật chất không đạt. Ngoài ra, cũng do thiếu cơ sở vật chất nên phường Cửa Nam hiện nay cũng chưa đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi.

